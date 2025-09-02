Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 00:28

Жителя Камчатки признали виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Житель Камчатского края признан виновным в реабилитации нацизма за размещение в мессенджере публикаций с положительной оценкой холокоста. Как сообщили РИА «Новости» в УФСБ по региону, материалы дела содержали лингвистическую экспертизу, подтвердившую одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом.

Камчатский краевой суд назначил подсудимому наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу
Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу

Ранее на Камчатке состоялся суд над женщиной, чья дочь в сентябре 2023 года решилась на отчаянный шаг и сбежала из дома, выбравшись через окно. Мать из Елизова, которой 44 года, была признана виновной в жестоком обращении с семилетней девочкой и приговорена к четырём годам колонии. На протяжении полугода девочка терпела постоянные унижения и издевательства со стороны родительницы.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar