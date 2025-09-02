Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 01:44

В Приморье поток воды снёс в реку автомобиль с мужчиной внутри

Спасатели в Приморье вызволили мужчину из заблокированного водой автомобиля

Обложка © Telegram / Министерство ГОЧС Приморья

Обложка © Telegram / Министерство ГОЧС Приморья

В посёлке городского типа Преображение (Приморский край) пожарные спасли мужчину, заблокированного в автомобиле, который был снесён потоком воды в реку. Об этом сообщило региональное министерство ГОЧС.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в районе садовых обществ. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники 15-го отряда противопожарной службы 25-й пожарной части. Прибывшие спасатели обнаружили автомобиль, стоящий в воде, с находящимся внутри водителем. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных мужчину удалось эвакуировать.

Пожарные спасли десятки людей из загоревшейся многоэтажки в Тюмени
Пожарные спасли десятки людей из загоревшейся многоэтажки в Тюмени

Ранее в Приморском крае медведь напал на грибника. Происшествие развернулось в лесной местности, расположенной недалеко от жилища 39-летнего мужчины из села Шумное в Чугуевском районе. К счастью, состояние пострадавшего удалось привести в стабильное состояние, и он сейчас находится в сознании.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar