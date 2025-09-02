В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек

Оползень на западе Судана унёс жизни более тысячи человек, передаёт агентство Reuters со ссылкой на повстанцев из «Освободительного движения (армии) Судана».

Трагедия произошла в районе гор Марра после сильнейших проливных дождей 31 августа. По словам представителей движения, вся деревня оказалась полностью разрушена, и только одному жителю удалось выжить.

Оползень уничтожил деревню в Судане. Видео © Х / Sudan_tweet

«Более тысячи человек погибли из-за оползня, разрушившего деревню в горах Марра. Остался лишь один выживший», – сообщили в организации.

По данным агентства, масштабы разрушений настолько велики, что восстановить поселение будет невозможно.





