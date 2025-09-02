Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 01:10

В Судане оползень стёр с лица земли целую деревню, выжил только один человек

Reuters: Более тысячи человек погибли в Судане из-за оползня в горах Марра

Разрушенная деревня в Судане. Обложка © Х / Sudan_tweet

Разрушенная деревня в Судане. Обложка © Х / Sudan_tweet

Оползень на западе Судана унёс жизни более тысячи человек, передаёт агентство Reuters со ссылкой на повстанцев из «Освободительного движения (армии) Судана».

Трагедия произошла в районе гор Марра после сильнейших проливных дождей 31 августа. По словам представителей движения, вся деревня оказалась полностью разрушена, и только одному жителю удалось выжить.

Оползень уничтожил деревню в Судане. Видео © Х / Sudan_tweet

«Более тысячи человек погибли из-за оползня, разрушившего деревню в горах Марра. Остался лишь один выживший», – сообщили в организации.

По данным агентства, масштабы разрушений настолько велики, что восстановить поселение будет невозможно.

  • Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet
    Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet
  • Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet
    Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet
  • Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet
    Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet

Катастрофический оползень в Судане унёс более 1000 жизней. Фото © Х / Sudan_tweet

1 / 3
Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней
Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Ранее Life.ru писал, что собака спасла почти 70 человек от оползня в Индии. Лай пса позволил жителям деревни вовремя спрятаться в укрытии.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Судан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar