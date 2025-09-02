В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

В НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов КНДР испытали новый твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет. С результатами испытаний ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Двигатель, обладающий максимальной тягой в 1960 килоньютонов, планируют использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20».

Двигатель с большой тягой изготовили с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет.