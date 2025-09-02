Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 01:54

В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

Ким Чен Ын проинспектировал новый двигатель для МБР. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын проинспектировал новый двигатель для МБР. Обложка © ЦТАК

В НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов КНДР испытали новый твердотопливный двигатель для межконтинентальных ракет. С результатами испытаний ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Двигатель, обладающий максимальной тягой в 1960 килоньютонов, планируют использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20».

Двигатель с большой тягой изготовили с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет.

Как СССР в рекордные сроки создал ядерную бомбу, лишив США монополии на оружие судного дня
Как СССР в рекордные сроки создал ядерную бомбу, лишив США монополии на оружие судного дня

Ранее китайский военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что российская межконтинентальная ракета «Буревестник» в состоянии изменить глобальный баланс стратегических ядерных сил. Эксперт считает, что эта разработка представляет собой «уникальное оружие», так как использует ядерную энергию, что позволяет ракете иметь почти бесконечную дальность.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar