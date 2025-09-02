Российская авиакомпания может прекратить рейсы после проверок

Авиакомпания «Ангара» оказалась под угрозой остановки полётов после массовых нарушений, выявленных Ространснадзором. Проверки прошли после крушения Ан-24 в районе Тынды 24 июля.

Как сообщил глава ведомства Виктор Гулин в письме на имя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, более половины самолётов перевозчика эксплуатируются с нарушениями правил поддержания лётной годности. При этом даже после временного запрета полётов для 18 из 28 машин «Ангара» не устранила проблемы.

«Несмотря на грубые нарушения требований безопасности, необходимые выводы авиакомпания не сделала», – подчеркнул Гулин.

В июле Росавиация уже лишила «Ангару» сертификата на техническое обслуживание самолётов. Если перевозчик продолжит использовать машины без обслуживания, это грозит аннулированием сертификата эксплуатанта. Как пишут «Известия», в самой Росавиации уточнили, что окончательное решение пока не принято.

«Анализ работы перевозчика продолжается. «Ангара» выполняет рейсы. Руководству авиакомпании даны рекомендации по повышению уровня безопасности полётов. Авиаперевозки в регионах находятся в постоянном фокусе внимания Минтранса России и Росавиации», – заявили в ведомстве.