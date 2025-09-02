Генеральная прокуратура России официально признала деятельность британской неправительственной организации Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (RUSI*) нежелательной на территории страны. Такое решение принято в связи с тем, что организация, существующая с 1831 года и позиционирующаяся как один из старейших независимых аналитических центров, занимается деятельностью, противоречащей интересам России.

По данным надзорного ведомства, RUSI* финансируется государственными структурами Великобритании, Еврокомиссией и организациями, признанными в России нежелательными. Значительная часть работы института сосредоточена на изучении политических и военных аспектов России. При этом под видом научных исследований проводятся тренинги и семинары, где обсуждаются тактики ведения боевых и разведывательных операций, методы ведения войны и разработка новых видов вооружений.

Авторы публикаций RUSI* регулярно указывают своим читателям, что Россия якобы стремится к захвату Европы, постоянно очерняет образ Запада и обожает вмешиваться в западные «демократические» выборы.

«С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию», — сказано в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Ранее в России признали нежелательной НПО Demokrati-JA*, основанную российскими эмигрантами в Германии. Участники сообщества проводят за рубежом антироссийские митинги, кричат заукраинские лозунги и требуют дать Киеву ещё больше оружия.