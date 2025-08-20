МИД РФ внёс в «стоп-лист» британских русофобов
Россия ввела санкции против британских СМИ, НПО и экспертов
Обложка © Life.ru
Россия ввела персональные ограничительные меры в отношении ряда британских представителей медиасферы, неправительственных организаций и экспертно-аналитических структур. Решение о включении этих лиц в «стоп-лист» было принято российским Министерством иностранных дел.
«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — заявили в МИД России.
Среди попавших под санкции значатся лица, причастные к распространению дезинформации и бездоказательных обвинений в адрес Москвы в связи со специальной военной операцией, а также ведущие враждебную лоббистскую деятельность. В дипломатическом учреждении отметили, что действия британских пропагандистов безответственны и повышают риски дестабилизации на мировом энергетическом рынке, а также перенаправляют западные ресурсы с целей развития на милитаризацию Киева.
По словам представителей МИД, подобный сопутствующий ущерб, который больно бьёт по странам Глобального Юга, не беспокоит Лондон и его союзников. В заключение в министерстве выразили мнение, что схожие пропагандистские механизмы Великобритания может применить против любой страны, чьи действия перестанут соответствовать интересам коллективного Запада.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что объединение работает над новым пакетом санкций против России. Данный пакет ограничительных мер станет девятнадцатым по порядку. В Министерстве иностранных дел России заявили, что дипломатический инструментарий Европейского союза фактически ограничился лишь санкционными мерами, что свидетельствует о кризисе и упадке его внешнеполитического потенциала.