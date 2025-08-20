Россия ввела персональные ограничительные меры в отношении ряда британских представителей медиасферы, неправительственных организаций и экспертно-аналитических структур. Решение о включении этих лиц в «стоп-лист» было принято российским Министерством иностранных дел.

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — заявили в МИД России.

Среди попавших под санкции значатся лица, причастные к распространению дезинформации и бездоказательных обвинений в адрес Москвы в связи со специальной военной операцией, а также ведущие враждебную лоббистскую деятельность. В дипломатическом учреждении отметили, что действия британских пропагандистов безответственны и повышают риски дестабилизации на мировом энергетическом рынке, а также перенаправляют западные ресурсы с целей развития на милитаризацию Киева.

По словам представителей МИД, подобный сопутствующий ущерб, который больно бьёт по странам Глобального Юга, не беспокоит Лондон и его союзников. В заключение в министерстве выразили мнение, что схожие пропагандистские механизмы Великобритания может применить против любой страны, чьи действия перестанут соответствовать интересам коллективного Запада.