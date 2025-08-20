Санкционная политика Евросоюза (ЕС) наносит ущерб самому объединению, а оказываемая поддержка украинской армии указывает на стремление ЕС к продолжению конфликта любой ценой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, Алексей Чепа. По его словам, санкции, введённые ЕС, продемонстрировали свою несостоятельность.

«Когда разрабатывали ещё только третий пакет, европейцы говорили, будто этого достаточно для того, чтобы российская экономика рухнула. Очередной пакет санкций несёт в себе издержки для европейской экономики, и, даже нанося какой-то ущерб России, ЕС вредит и себе. И по некоторым вопросам неясно, кто несёт более серьёзные потери», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По мнению депутата, Евросоюз ограничен в выборе дальнейших действий. Попытки покрыть собственные убытки за счёт конфискации замороженных российских активов несут серьёзную угрозу мировой финансовой стабильности. В Брюсселе осознают эти риски и потому не решаются на подобные шаги. В конечном итоге это может привести к перенапряжению европейской экономики и вызвать кризис, который пока не предвидится в ЕС.