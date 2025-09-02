МИД Украины встал на уши из-за одной детали в итоговом коммюнике ШОС

В МИД Украины были ошарашены, увидев итоговое коммюнике стран ШОС после саммита в Китае, ведь там нет упоминаний конфликта. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По мнению украинских дипломатов, отсутствие упоминания о «крупнейшей агрессивной войне в Европе со времён Второй мировой» в официальном заявлении вызывает вопросы и недоумение.

Саммит ШОС проходил с 30 августа по 1 сентября в Пекине, собрав лидеров стран-участниц на фоне нарастающего геополитического напряжения. В рамках этого мероприятия президент России Владимир Путин совершил четырёхдневный визит в Китай, который завершится его участием 3 сентября в торжествах, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.