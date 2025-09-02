Братья-наркодилеры подожгли мефедроновую лабораторию с ФСБшниками во время облавы

Сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области нагрянули в крупную нарколабораторию в Тогучинском районе. Её оборудовали два безработных брата, чтобы изготавливать там синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-бюро Федеральной Службы Безопасности.

ФСБ проникает в дом. Видео © Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области

Правоохранители изъяли свыше 350 литров химических веществ и прекурсоров, а также более 40 килограммов готового мефедрона. Оценочная стоимость партии, предназначенной для продажи на чёрном рынке, превышает 30 миллионов рублей. Наркотики распространялись по всему Новосибирскому региону на протяжении нескольких лет. На вырученные средства злоумышленники сумели приобрести частные дома и даже торговый центр в соседней Кемеровской области. Самое интересное случилось в ходе задержания, ведь братья сдаваться без боя не хотели.

Братья-наркодилеры. Фото © Telegram / Пресс-служба УФСБ по Новосибирской области

«При задержании братья оказали сопротивление, они попытались скрыться в специально оборудованном тайнике в подвальном помещении частного дома, а при проведении оперативно-следственных мероприятий один из наркодилеров поджёг дом с находившимися в нём сотрудниками», — рассказали в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, одному из братьев предъявлено обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Суд принял решение об их заключении под стражу.