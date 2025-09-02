Два подростка пытались заложить бомбу на проходной оборонного завода в Ижевске
Два подростка пытались заложить бомбу у входа в предприятие оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. О предотвращении теракта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Видео © СК РФ
«В Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства большой мощности у проходной одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны граждане 2008 и 2010 г. р.», — сообщили в ФСБ.
В СК уточнили, что два подростка и их 17-летний друг в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в популярном мессенджере установили контакт с представителем украинских спецслужб. Тот дал им задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в городе Ижевске. Школьники согласились, после чего двум из них передали самодельное взрывное устройство. А уже в августе 2025 года при закладке бомбы у проходной оборонного завода подростки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. Они уже арестованы.
А ранее жительницу Волгоградской области поймали при попытке пронести в здание ФСБ в Крыму икону с бомбой. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оказалось, что перед отправкой в «командировку» куратор заставил её взять под залог квартиры несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевести им по предоставленным ими реквизитам.