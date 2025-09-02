Два подростка пытались заложить бомбу на проходной оборонного завода в Ижевске

Два подростка пытались заложить бомбу у входа в предприятие оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. О предотвращении теракта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Видео © СК РФ

«В Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства большой мощности у проходной одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны граждане 2008 и 2010 г. р.», — сообщили в ФСБ.

В СК уточнили, что два подростка и их 17-летний друг в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в популярном мессенджере установили контакт с представителем украинских спецслужб. Тот дал им задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в городе Ижевске. Школьники согласились, после чего двум из них передали самодельное взрывное устройство. А уже в августе 2025 года при закладке бомбы у проходной оборонного завода подростки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. Они уже арестованы.