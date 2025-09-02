Ужаснувшая Киев карта «мини-Украины» из кабинета Герасимова могла стать актуальной, считает Подоляка
Блогеру Подоляке жаль, что карта из кабинета Герасимова пока не стала актуальной
Кабинет Валерия Герасимова с картой Украины в новых границах. Обложка © Telegram / Минобороны России
Блогер Юрий Подоляка выразил сожаление, что карта Украины с брифинга главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, на которой Николаевская и Одесская области отмечены как часть российской территории, пока не стала актуальной. По его мнению, это вполне могло бы быть уже реализованным замыслом.
«Могла бы эта карта быть уже актуальной. Могла, но не смогла. К моему глубокому сожалению», — написал блогер в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что во время совещания по подведению итогов российской весенне-летней кампании 2025 года в кабинете главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины с отделёнными Одесской и Николаевской областями. На это обратили внимание СМИ Незалежной, украинские журналисты начали возмущаться и опасаться, что Россия уже празднует победу.