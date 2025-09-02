Ужаснувшая Киев карта «мини-Украины» из кабинета Герасимова могла стать актуальной, считает Подоляка

Блогер Юрий Подоляка выразил сожаление, что карта Украины с брифинга главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, на которой Николаевская и Одесская области отмечены как часть российской территории, пока не стала актуальной. По его мнению, это вполне могло бы быть уже реализованным замыслом.

«Могла бы эта карта быть уже актуальной. Могла, но не смогла. К моему глубокому сожалению», — написал блогер в телеграм-канале.