2 сентября, 07:43

Два топ-менеджера НОСТРОЙ задержаны в Москве за коммерческий подкуп

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Ерёмина задержали и уже арестовали по обвинению в подкупе. Информацию подтвердили в пресс-службе ассоциации.

Кононыхину и Ерёмину инкриминируется коммерческий подкуп в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору (п.п. а, г ч. 7 ст. 204 УК) За это преступление предусмотрено до девяти лет лишения свободы. Судья Замоскворецкого районного суда Ирина Зорина приняла решение об аресте Кононыхина и Ерёмина 29 августа, следует из картотеки суда. Решение вступило в силу 2 сентября.

А ранее были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов, а также трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Бражников
