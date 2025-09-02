Два топ-менеджера НОСТРОЙ задержаны в Москве за коммерческий подкуп

Руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Ерёмина задержали и уже арестовали по обвинению в подкупе. Информацию подтвердили в пресс-службе ассоциации.

Кононыхину и Ерёмину инкриминируется коммерческий подкуп в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору (п.п. а, г ч. 7 ст. 204 УК) За это преступление предусмотрено до девяти лет лишения свободы. Судья Замоскворецкого районного суда Ирина Зорина приняла решение об аресте Кононыхина и Ерёмина 29 августа, следует из картотеки суда. Решение вступило в силу 2 сентября.