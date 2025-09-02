Сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» не удалось обжаловать приговор суда
Суд оставил в силе приговор музыканту Бурдину за поножовщину
Владимир Бурдин. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Свердловский областной суд оставил без изменения приговор поэту и экс-музыканту Владимиру Бурдину, ранее осуждённому на три года колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
«Приговор был обжалован прокурором и адвокатом осужденного. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу», — отмечается в публикации.
Напомним, автор известной песни «Вечно молодой, вечной пьяный», устроил поножовщину в ноябре 2024 года, когда выпивал с приятелями. Один из присутствовавших ударил поэта по лицу, за что получил ножом в живот. После этого бывший музыкант отправился на принудительное лечение в психиатрический диспансер, а потом в СИЗО. В июле этого года суд приговорил Бурдина к трём годам колонии.