Сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» не удалось обжаловать приговор суда

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор поэту и экс-музыканту Владимиру Бурдину, ранее осуждённому на три года колонии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Напомним, автор известной песни «Вечно молодой, вечной пьяный», устроил поножовщину в ноябре 2024 года, когда выпивал с приятелями. Один из присутствовавших ударил поэта по лицу, за что получил ножом в живот. После этого бывший музыкант отправился на принудительное лечение в психиатрический диспансер, а потом в СИЗО. В июле этого года суд приговорил Бурдина к трём годам колонии.