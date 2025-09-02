Косолапое «вторжение»: Медведи с детёнышами массово выходят из лесов к домам россиян
МВД: Шесть медведей вышли к людям за сутки на севере Иркутской области
На севере Иркутской области участились случаи выхода диких животных, в частности медведей, к населённым пунктам. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального МВД.
Только за последние 24 часа в Братском и Усть-Илимском районах правоохранителями было зарегистрировано шесть подобных инцидентов. По данным ведомства, директор одной из школ обнаружила хищника неподалеку от учебного заведения в посёлке Боровском, ещё одну медведицу с двумя детёнышами местные жители заметили на ферме около дороги Чекановский-Бикей. Ещё один зверь гулял в городе Братске в районе улицы Промышленной, после чего скрылся в близлежащей лесополосе.
На территории Усть-Илимска два медведя вышли в районе лесопромышленного комплекса на Капаевской магистрали, ещё двое были замечены на территории садоводческих товариществ «Рассвет» и «Березка». Отмечается, что все животные после этого ушли обратно в лес, никто из местных жителей не пострадал. В связи с сложившейся ситуацией полицейские совместно со специалистами охотничьих служб проводят комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности населения.
«Полицейские призывают граждан не сближаться с хищниками и ни в коем случае не подкармливать их», — говорится в сообщении МВД.
Ранее Life.ru сообщал, что 39-летний житель села Шумное в Чугуевском районе Приморского края был госпитализирован после нападения бурого медведя. ЧП случилось 28 августа, когда мужчина находился в лесном массиве неподалёку от своего дома, куда он отправился на тихую охоту. Пострадавшего доставили для оказания медицинской помощи в центральную районную больницу посёлка Кавалерово.