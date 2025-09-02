Крупнейшие фанерные и целлюлозные гиганты России отчитались об убытках за 2024-й

В России крупные игроки на рынке целлюлозно-бумажной продукции пожаловались на увеличение убытков, некоторые компании оказались буквально на грани банкротства и вынуждены сокращать штат, а также останаливать производственные линии. Об этом пишет «Постньюс», пообщавшись с самими бизнесменами и аналитиками рынка.

Например, чистый долг крупнейшего лесопромышленного холдинга России ПАО «Сегежа Групп» вырос до 147,9 миллиарда рублей, при этом выручка компании за прошлый год едва достигла 101,9 миллиарда рублей. Холдинг остаётся убыточным, хотя в июне 2025 года сумел привлечь 113 миллиарда рублей инвестиционных денег.

У крупнейшего производства в Ленинградской области сейчас отмечается 314 арбитражных дел на общую сумму 72 миллиарда рублей, при том что доходы предприятия продолжают падать и составили всего 9 миллиардов в 2024 году. В Коми тяжёлая ситуация сложилась у ООО «ФК Жешарт», фирма производит фанеру и занимает основную долю на рынке. Компания «собрала» убытков на 1,1 миллиарда рублей, что в два раза выше аналогичных показателей 2023 года.