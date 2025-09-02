Мессенджер MAX
2 сентября, 09:56

Украинец вышел из дома «с похмелья» без документов и оказался в рядах ВСУ в самом пекле

Пленный боец ВСУ Банников рассказал, что попал в украинскую армию с похмелья

Военнопленный ВСУ Алексей Банников рассказал, что попал в ряды украинской армии, когда вышел в магазин во время похмелья и не взял с собой документов. Проезжавшие сотрудники ТЦК (военкомата) схватили его с другом и не стали церемониться, а позже он оказался на фронте, где и был взят в плен.

«Мы пошли с другом в магазин, чтобы похмелиться. Мы до магазина не дошли, вышли из машины два полицейских и один ТЦКашник. Друга пробили по базе, по планшету, его отпустили, а со мной документов не было. Посадили меня в машину, отвезли в военкомат», — поделился военнопленный в видео Минобороны РФ.

По его словам, командование ВСУ относится к рядовым солдатам как к слепым котятам, никто не объясняет приказов и бойцов просто толкают неподготовленными в самую бойню. Банников признался, что его спасли от смерти российские военные, к которым он сам пришёл на позиции и сдался в плен.

Ранее пленный офицер ВСУ раскрыл отношение бойцов к конфликту. По его словам, украинским военным давно надоел конфликт, и они видят тяжёлое положение ВСУ на фронте. Личному составу, по его утверждению, безразлично, каким образом и на каких условиях завершится конфликт.

