Военнопленный ВСУ Алексей Банников рассказал, что попал в ряды украинской армии, когда вышел в магазин во время похмелья и не взял с собой документов. Проезжавшие сотрудники ТЦК (военкомата) схватили его с другом и не стали церемониться, а позже он оказался на фронте, где и был взят в плен.

«Мы пошли с другом в магазин, чтобы похмелиться. Мы до магазина не дошли, вышли из машины два полицейских и один ТЦКашник. Друга пробили по базе, по планшету, его отпустили, а со мной документов не было. Посадили меня в машину, отвезли в военкомат», — поделился военнопленный в видео Минобороны РФ.

По его словам, командование ВСУ относится к рядовым солдатам как к слепым котятам, никто не объясняет приказов и бойцов просто толкают неподготовленными в самую бойню. Банников признался, что его спасли от смерти российские военные, к которым он сам пришёл на позиции и сдался в плен.