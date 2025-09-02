Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 10:27

В Петербурге изобрели уникальную тележку для эвакуации раненых солдат на СВО

Обложка © freepik / rawpixel.com

Санкт-Петербургский лифтовой завод продолжает производство уникальных тележек для эвакуации раненых солдат в зоне СВО. Они предназначены для того, чтобы быстро и без лишних неудобств их можно было положить на землю при обстреле и погрузить человека, не причиняя ему лишней боли.

Как Петербург помогает участникам СВО. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Благодаря простому складному механизму и наличию всего одного колеса, эти тележки обладают высокой манёвренностью, что очень важно на поле боя. Лёгкая и компактная конструкция позволяет эвакуировать бойцов по бездорожью, в траншеях или узких колеях, где вокруг могут находиться мины.

«Сделали опытный образец, отправили ребятам на передовую, они его посмотрели, выслали свои замечания — мы доработали крепление к носилкам для тележки. Доработали для удобства рычаги для торможения и раскладывания телеги», — рассказал советник генерального директора Санкт-Петербургского лифтового завода Евгений Мареев.

Грузоподъёмность тележки составляет 160 килограммов. На ней можно перевозить не только раненых, но и различные грузы и снаряды. Первая партия из шести единиц уже отправлена в зону СВО, а ещё пять тележек планируют доставить в середине сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Народный фронт подарил эвакуационный багги военному медику Арслану с позывным Кэп, который спас жизни тысячи бойцов в зоне специальной военной операции. Подарок торжественно вручили изобретатель Эдуард Мымрин и актёр Иван Охлобыстин.

Борис Эльфанд
