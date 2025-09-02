В Москве 98-летний учёный-геолог найден мёртвым после выписки из больницы

В московской квартире на юго-западе столицы найден мёртвым 98-летний учёный-геолог. Трагедия произошла вскоре после его выписки из лечебного учреждения, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, трагический инцидент случился днём 30 августа, и ничто не указывало на приближающуюся беду. Доктор геолого-минералогических наук утром проявлял обычное настроение, хотя и отказался от завтрака. Затем он уединился в своей комнате, не просил о помощи и не включал радио.

Авторы материала уточнили, что незадолго до трагедии бывший ведущий научный сотрудник геологического института был выписан из больницы. Пенсионер был госпитализирован с жалобами на проблемы с сердечным ритмом, но его выписали уже на следующий день. После выписки он не жаловался на сердце.

Этот выдающийся специалист по ледниковым отложениям страдал от ряда хронических заболеваний. В последние годы его единственным источником радости оставалось прослушивание музыкальных радиопрограмм.