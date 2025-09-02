Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:11

В Москве 98-летний учёный-геолог найден мёртвым после выписки из больницы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московской квартире на юго-западе столицы найден мёртвым 98-летний учёный-геолог. Трагедия произошла вскоре после его выписки из лечебного учреждения, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, трагический инцидент случился днём 30 августа, и ничто не указывало на приближающуюся беду. Доктор геолого-минералогических наук утром проявлял обычное настроение, хотя и отказался от завтрака. Затем он уединился в своей комнате, не просил о помощи и не включал радио.

Авторы материала уточнили, что незадолго до трагедии бывший ведущий научный сотрудник геологического института был выписан из больницы. Пенсионер был госпитализирован с жалобами на проблемы с сердечным ритмом, но его выписали уже на следующий день. После выписки он не жаловался на сердце.

Этот выдающийся специалист по ледниковым отложениям страдал от ряда хронических заболеваний. В последние годы его единственным источником радости оставалось прослушивание музыкальных радиопрограмм.

«Восставший из мёртвых» россиянин уже два месяца не может доказать, что жив
«Восставший из мёртвых» россиянин уже два месяца не может доказать, что жив

А ранее Life.ru писал, что россиянин случайно порезал себе шею болгаркой на даче и истёк кровью. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar