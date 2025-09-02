Умерла известная грузинская певица, на лечение которой собирал деньги Цыганов

Грузинская актриса, художница и певица Манана Менабде умерла на 77-м году жизни после продолжительной болезни. О её кончине стало известно из сообщения в соцсетях её племянницы, актрисы Гано Мелитаури.

«Моя чёрная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала она, поблагодарив тех, кто был рядом с Мананой в эти пять месяцев болезни.

К слову, одним из таких людей был актёр Евгений Цыганов. В марте текущего года он инициировал сбор средств на операцию для Мананы, поставив цель собрать порядка 2,5 миллиона рублей в сжатые сроки – менее чем за неделю.

Манана Менабде родилась 19 ноября в Тбилиси. Среди её родни были создатели жанра городского романса в Грузии сестры Ишхнели. С юных лет она продолжила семейную традицию, начав петь в ансамбле «Рэро». Её образование включало обучение в Театральном институте им. Ш. Руставели, а затем режиссёрский факультет ГИТИСа. По возвращении в Тбилиси, Менабде работала режиссёром на Грузинском телевидении, занимаясь музыкальными и эстрадными программами. Параллельно с этим, она развивала свои таланты в рисовании и увлеклась фотографией в 1970-х годах.

Её музыка впервые была представлена широкой публике в фильме Ланы Гогоберидзе «День длиннее ночи», который был отмечен призом зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В этом же фильме Менабде исполнила одну из ключевых ролей. В начале 1990-х годов Манана Менабде переехала в Германию. Последние годы своей жизни она провела в Берлине, где продолжала создавать новые музыкальные проекты.