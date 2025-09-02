СК показал видео допроса подростков, готовивших теракт в Ижевске

В Ижевске задержаны трое несовершеннолетних — 15, 16 и 17 лет — обвиняемых в подготовке теракта на территории оборонного предприятия. Региональный СК опубликовал видеозапись допроса молодых подозреваемых, где они рассказали о своих планах.

Допрос подростка. Видео © Telegram / Следком 18

Один из задержанных рассказал, что получил задание через мессенджер от некоего Александра — украинского куратора операции. Ему было поручено найти и забрать рюкзак, спрятанный по определённым координатам. По версии следствия, контакт с куратором был установлен летом 2025 года.

«Внутри какой-то предмет лежал — который, я с самого начала не знал», — сказал подросток.

Молодой человек показал следствию место тайника — пустырь среди деревьев, где он обнаружил сумку. После этого рюкзак хранился у него дома в шкафу до того дня, когда он попытался устроить взрыв.

«В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.