Единственной целью России в украинском конфликте является защита её национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. У нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — подчеркнул глава государства.

На фоне обсуждения международной обстановки и путей урегулирования конфликта, Путин заявил, что действия России носят оборонительный характер и являются ответом на агрессию противника. Он подтвердил, что защита национальных интересов остаётся главным приоритетом Москвы.