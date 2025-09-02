Путин назвал единственную цель России в украинском конфликте
Путин: Целью России в украинском конфликте является защита нацинтересов
Обложка © Life.ru
Единственной целью России в украинском конфликте является защита её национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
«Это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. У нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — подчеркнул глава государства.
На фоне обсуждения международной обстановки и путей урегулирования конфликта, Путин заявил, что действия России носят оборонительный характер и являются ответом на агрессию противника. Он подтвердил, что защита национальных интересов остаётся главным приоритетом Москвы.
Ранее Путин заявил, что возможен консенсус по вопросам безопасности Украины после завершения конфликта. Он отметил, что варианты обеспечения безопасности обсуждались в Анкоридже, и выразил мнение, что компромисс достижим.