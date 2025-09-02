Путин: Украина наносит ущерб партнёрам России
Обложка © Life.ru
Действия Украины, направленные против России, наносят значительный ущерб международным партнёрам Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
«В ответ (на удары по энергетике Украины — Прим.Life.ru) украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнёрам», — заявил российский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине вынужденной мерой для защиты соотечественников и национальных интересов. Он подчеркнул, что конфликт вызван необходимостью защитить людей, связывающих свою судьбу с Россией, её историей и традициями.