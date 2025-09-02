Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:59

Путин: Украина наносит ущерб партнёрам России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Действия Украины, направленные против России, наносят значительный ущерб международным партнёрам Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«В ответ (на удары по энергетике Украины — Прим.Life.ru) украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнёрам», — заявил российский лидер.

Фицо начал беседу с Путиным с «неприятного вопроса», президент за словом в карман не полез
Фицо начал беседу с Путиным с «неприятного вопроса», президент за словом в карман не полез

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине вынужденной мерой для защиты соотечественников и национальных интересов. Он подчеркнул, что конфликт вызван необходимостью защитить людей, связывающих свою судьбу с Россией, её историей и традициями.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Роберт Фицо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar