2 сентября, 11:21

В России увидели угрозу в Японии из-за создания «‎армии мстителей»

Патрушев: Угроза от Японии состоит не в создании ядерного оружия, а в реваншизме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Японское правительство старается изменить самосознание японцев, направив их от устоявшегося пацифизма к реваншизму. Это представляет непосредственную угрозу для России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму», — сказал он.

Этому способствует агрессивная пропаганда, исходящая как от западных, так и от подконтрольных Западу японских СМИ, которые, по словам Патрушева, не просто искажают факты, а целенаправленно манипулируют сознанием населения для превращения в «‎армию мстителей». Декларации Токио о миролюбии остаются лишь на бумаге в то время, как власти Японии активно развивают проекты по созданию ядерного оружия и строят передовой подводный флот, чтобы изменить баланс сил в регионе.

Особое внимание помощник президента уделил переосмыслению исторической памяти: военные преступники прошлого, казнённые после Второй мировой, теперь воспринимаются как национальные герои, но даже не это самое страшное. В школах маленьким японцам рассказывают, как США «были вынуждены» сбросить на Японию две ядерные бомбы, а Советский Союз наносил ей «удар в спину» в 1945-м.

«В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр девятой статьи её конституции, провозглашающей отказ от собственных вооружённых сил и от войны как способа разрешения международных споров», — заключил Патрушев в беседе с АиФ.

«Не можем позволить разорвать отношения»: В Японии захотели дружить с Россией
Ранее Николай Патрушев заявил, что Япония готовится заявить новые территориальные претензии к России. Интересуют её, конечно, Курильские острова и ресурсы, которыми богата земля и прибрежные воды. В то же время, по его словам, НАТО собирается использовать японский флот для военных операций по всему миру.

