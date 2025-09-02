Во Франции рассказали о «пощёчине», которую фон дер Ляйен получила из-за Украины

Резкая реакция министра обороны Германии Бориса Писториуса на слова Урсулы фон дер Ляйен о возможной отправке войск на Украину стала политической пощёчиной для главы Еврокомиссии. С такой оценкой выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По его словам, немецкий министр раскритиковал фон дер Ляйен за её инициативу о направлении десятков тысяч военнослужащих для противостояния России, подчеркнув, что такой вариант не рассматривается.

«Настоящая пощёчина Урсуле!» — высказался политик.