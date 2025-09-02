Мессенджер MAX
2 сентября, 11:43

Во Франции рассказали о «пощёчине», которую фон дер Ляйен получила из-за Украины

Филиппо назвал пощёчиной осуждение в Германии планов фон дер Ляйен по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Резкая реакция министра обороны Германии Бориса Писториуса на слова Урсулы фон дер Ляйен о возможной отправке войск на Украину стала политической пощёчиной для главы Еврокомиссии. С такой оценкой выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По его словам, немецкий министр раскритиковал фон дер Ляйен за её инициативу о направлении десятков тысяч военнослужащих для противостояния России, подчеркнув, что такой вариант не рассматривается.

«Настоящая пощёчина Урсуле!» — высказался политик.

Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен по ЕС и России

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «ясный план» по размещению многонациональных сил на Украине после перемирия. Белый дом подтвердил достижение взаимопонимания по данному вопросу. Параллельно Еврокомиссия, как было заявлено, добивается серьёзных успехов в создании новых финансовых инструментов, направленных на поддержку ВСУ.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Еврокомиссия
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
