Вши с каникул: Инфекционисты бьют тревогу из-за риска вспышки педикулёза в начале учебного года

У многих инфекционистов в связи с началом учебного года возникло беспокойство по поводу прогнозов по повышению заболеваемости детей лишаём и вшами, так как многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах. Возможно заражение микозами и педикулёзами через полотенца в местах общего пользования, при посещении массажей и других контактных процедур.