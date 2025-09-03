Вши с каникул: Инфекционисты бьют тревогу из-за риска вспышки педикулёза в начале учебного года
Начался учебный год, школьники вернулись с каникул, что традиционно требует повышенного внимания к профилактике детских паразитарных и контактно-бытовых болезней. О чём больше всего беспокоятся инфекционисты в это время года, Life.ru рассказала врач Марият Мухина.
У многих инфекционистов в связи с началом учебного года возникло беспокойство по поводу прогнозов по повышению заболеваемости детей лишаём и вшами, так как многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах. Возможно заражение микозами и педикулёзами через полотенца в местах общего пользования, при посещении массажей и других контактных процедур.
Чтобы снизить риски заражения детей в начале нового учебного года, важно соблюдать простые правила:
- Регулярно проверяйте детей на предмет зуда кожи, покраснений, выпадения волос; при обнаружении симптомов — обращайтесь к врачу;
- Учите детей основам личной гигиены: мыть руки, не обмениваться личными вещами, в том числе расчёсками и резинками для волос, не дотрагиваться до лица грязными руками;
- Следите за ногтями ребёнка: их длиной и чистотой;
- Еженедельно стирайте и обрабатывайте одежду и головные уборы;
- Не пугайте других детей, оказавшихся в зоне эпидемического очага по педикулёзу, давайте понятные инструкции: как правильно мыть голову, как действовать при обнаружении зуда или сыпи;
- В школе попросите педагогов организовать краткие информационные занятия по гигиене и профилактике без лишней тревоги.
Педикулёз на ранних стадиях выражается в зуде задней части шеи и наличии гнид в волосах. Заболевание очень заразно из-за частого тесного контакта у детей, а сами вши очень быстро размножаются: одна самка паразита способна отложить до 140 яиц в день. Для лечения болезни существует масса средств — шампуни, масла, спреи.