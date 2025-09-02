Мессенджер MAX
2 сентября, 12:07

СМИ узнали тему сегодняшнего «будоражащего» обращения Трампа

Fox News: Трамп во вторник сделает заявление, связанное с работой Пентагона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает заявление, которое, вероятно, будет связано с работой Пентагона. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно информации от источника, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о предстоящем «будоражащем заявлении» президента США, касающемся Министерства обороны.

Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа
Ранее сообщалось, что Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме в 21.00 мск. Мероприятие пройдёт в Овальном кабинете с журналистами пула.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
