СМИ узнали тему сегодняшнего «будоражащего» обращения Трампа

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает заявление, которое, вероятно, будет связано с работой Пентагона. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно информации от источника, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о предстоящем «будоражащем заявлении» президента США, касающемся Министерства обороны.

Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа

Ранее сообщалось, что Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме в 21.00 мск. Мероприятие пройдёт в Овальном кабинете с журналистами пула.