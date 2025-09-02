СМИ узнали тему сегодняшнего «будоражащего» обращения Трампа
Fox News: Трамп во вторник сделает заявление, связанное с работой Пентагона
Президент США Дональд Трамп во вторник вечером сделает заявление, которое, вероятно, будет связано с работой Пентагона. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Согласно информации от источника, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о предстоящем «будоражащем заявлении» президента США, касающемся Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме в 21.00 мск. Мероприятие пройдёт в Овальном кабинете с журналистами пула.