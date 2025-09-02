Кабмин Польши поручил Навроцкому договориться с США о военном присутствии

Правительство Польши официально поручило президенту Каролю Навроцкому добиться от американской администрации сохранения военного контингента США на территории страны. Об этом перед его визитом в Вашингтон заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Глава МИД уточнил, что совет министров принял специальную позицию для предстоящих переговоров, чтобы президент чётко знал линию, которой следует придерживаться. Сикорский подчеркнул, что ключевыми приоритетами для Варшавы являются требование справедливого мира для Украины и недопущение сокращения американского военного присутствия в Европе, в особенности в Польше.

«Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное — это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше», — написал Сикорский в соцсетях.