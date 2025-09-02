Вратарь Джанлуиджи Доннарумма перешёл из ПСЖ в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально объявил о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из парижского ПСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2030 года. Доннарумма пришёл на замену бразильцу Эдерсону Мораэсу, покинувшему команду после восьми лет выступлений и перешедшему в турецкий «Фенербахче».

В прошлом сезоне итальянец впервые в карьере оформил требл (победа в трёх престижных чемпионатах за сезон) в составе ПСЖ, выиграв чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.