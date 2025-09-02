Вратарь Джанлуиджи Доннарумма перешёл из ПСЖ в Манчестер Сити
Джанлуиджи Доннарумма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / donnarumma
«Манчестер Сити» официально объявил о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из парижского ПСЖ. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2030 года. Доннарумма пришёл на замену бразильцу Эдерсону Мораэсу, покинувшему команду после восьми лет выступлений и перешедшему в турецкий «Фенербахче».
В прошлом сезоне итальянец впервые в карьере оформил требл (победа в трёх престижных чемпионатах за сезон) в составе ПСЖ, выиграв чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.
Напомним, что об уходе Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ стало известно ещё в августе, но сама сделка состоялась только в последний день трансферного окна в Британии. 26-летний голкипер выступал за парижский клуб с 2021 года.