Регион
2 сентября, 12:54

«Многое меняется»: Пловец Климент Колесников высказался о нейтральном статусе россиян

Пловец Колесников не имеет чёткой позиции по нейтральному статусу россиян

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Известный пловец Климент Колесников, обладатель семи титулов чемпиона мира, а также серебряной и бронзовой олимпийских медалей, поделился своим мнением о нейтральном статусе, в котором российские атлеты сейчас принимают участие в международных соревнованиях. По его словам, многое зависит от ситуации.

«Наверное, нет сейчас чёткой позиции. Всё ведь зависит от конкретной ситуации. Разные соревнования, разные моменты, многое меняется», — рассказал пловец в беседе с «Чемпионатом».

По словам Колесникова, во время выступлений в Сингапуре он практически не чувствовал себя нейтральным спортсменом. Единственным заметным отличием было отсутствие возможности видеть российский флаг и слышать национальный гимн. Пловец добавил, что этого действительно не хватало. Однако, находясь внутри соревновательной среды, полностью погружаясь в атмосферу состязаний, нейтральный статус практически не ощущался.

Россиянка Пищикова выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров

А ранее Life.ru писал, что в вопросе допуска россиян на международные соревнования тронулся лёд. По словам министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, в настоящее время ожидается заседание исполкома МОК, запланированное на 18 сентября.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Климент Колесников
  • Спорт
