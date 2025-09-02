«Многое меняется»: Пловец Климент Колесников высказался о нейтральном статусе россиян

Известный пловец Климент Колесников, обладатель семи титулов чемпиона мира, а также серебряной и бронзовой олимпийских медалей, поделился своим мнением о нейтральном статусе, в котором российские атлеты сейчас принимают участие в международных соревнованиях. По его словам, многое зависит от ситуации.

«Наверное, нет сейчас чёткой позиции. Всё ведь зависит от конкретной ситуации. Разные соревнования, разные моменты, многое меняется», — рассказал пловец в беседе с «Чемпионатом».

По словам Колесникова, во время выступлений в Сингапуре он практически не чувствовал себя нейтральным спортсменом. Единственным заметным отличием было отсутствие возможности видеть российский флаг и слышать национальный гимн. Пловец добавил, что этого действительно не хватало. Однако, находясь внутри соревновательной среды, полностью погружаясь в атмосферу состязаний, нейтральный статус практически не ощущался.