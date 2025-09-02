Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем за всю жизнь на бизнес-империи

Состояние семьи президента США Дональда Трампа увеличилось на пять миллиардов долларов после выхода на биржу криптовалюты WLFI, выпущенной компанией World Liberty Financial. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Издание указывает, что ещё год назад инвесторы могли приобрести токен по цене $0,015, однако после листинга на крупнейшей платформе Binance 1 сентября его стоимость взлетела до отметки в 30 центов, хотя к концу торгов несколько снизилась до $0,2.

«Это подтверждает получение американским президентом и его сыновьями непредвиденной прибыли», — говорится в сообщеннии издания.

Финансовый портфель Трампа, который до этого оценивался в $6,1 млрд, прирос на указанную сумму всего за одни сутки. Аналитики издания подчеркивают, что на текущий момент криптоактив WLFI стал самым ценным в активах семьи, даже превзойдя по стоимости их знаменитый портфель недвижимости.