2 сентября, 13:10

Кремль анонсировал новый раунд консультаций России и США

Ушаков анонсировал новый раунд консультаций по линии МИД России и США

Обложка © freepik / fabrikasimf

Россия и США планируют провести очередной этап переговоров на уровне министерств иностранных дел, сейчас по-прежнему существует ряд нерешённых вопросов. Об этом сообщил «Первому каналу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешёнными», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо заверил, что новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом готово услышать Россию, это доказывают результативные переговоры на Аляске.

