Кремль анонсировал новый раунд консультаций России и США

Россия и США планируют провести очередной этап переговоров на уровне министерств иностранных дел, сейчас по-прежнему существует ряд нерешённых вопросов. Об этом сообщил «Первому каналу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешёнными», — подчеркнул он.