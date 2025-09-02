«Тылы обеспечены»: В Госдуме оценили влияние вторичных санкций на Россию

Россия не испытает серьёзных последствий от вторичных санкций, которые ввели или собираются ввести против наших партнёров западные страны. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, и Индия, и Китай не поддались давлению.

«Индия заняла однозначную позицию, она будет продолжать и даже покупать у нас энергоносители, расширять торговлю с нашей страной. Китай в этом отношении всегда был надежным партнёром и тоже увеличивает энергетическое сотрудничество. Поэтому здесь наши тылы обеспечены», — отметил парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».