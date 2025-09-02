«Тылы обеспечены»: В Госдуме оценили влияние вторичных санкций на Россию
Депутат Никонов: Россия не испытает серьёзных последствий от вторичных санкций
Обложка © Life.ru
Россия не испытает серьёзных последствий от вторичных санкций, которые ввели или собираются ввести против наших партнёров западные страны. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, и Индия, и Китай не поддались давлению.
«Индия заняла однозначную позицию, она будет продолжать и даже покупать у нас энергоносители, расширять торговлю с нашей страной. Китай в этом отношении всегда был надежным партнёром и тоже увеличивает энергетическое сотрудничество. Поэтому здесь наши тылы обеспечены», — отметил парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее экономист призвал не надеяться, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп откажется от санкций против России. Он подчеркнул, что Запад всегда руководствовался прагматизмом, прежде всего своими интересами. А политолог предупредил, что Трамп готов противодействовать созданию Банка развития ШОС.