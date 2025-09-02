Суд арестовал имущество издательства «Музыка» и запретил владельцу выезжать из РФ

Перовский суд Москвы арестовал имущество издательства «Музыка» — крупнейшего нотного хранилища страны. Под этот арест попали недвижимость, акции и интеллектуальная собственность компании. А руководителю издательства Марку Зильберквиту, который также является гражданином США, запретили выезд из России. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Запретить Зильберквиту выезд из РФ. Обязать пограничную службу ФСБ России обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска в виде запрета осуществлять выезд из РФ», — указано в документах.

В дополнение к этому, суд наложил запрет на выезд из России для близких родственников владельца издательства «Музыка», поскольку они выступают в качестве ответчиков по данному судебному разбирательству. Начало судебного процесса запланировано на 11 сентября.

Напомним, 29 августа Генпрокуратура России обратилась в Перовский суд Москвы с требованием арестовать имущество главы издательства «Музыка». Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства. Это действие является частью масштабной кампании по борьбе с коррупцией, проводимой ведомством под личным надзором Игоря Краснова.