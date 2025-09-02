Москалькова анонсировала воссоединение пяти россиян с семьями

Москва и Киев проведут обмен, в рамках которого пять россиян и пять украинцев воссоединятся со своими семьями. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«3 сентября в 12:00 в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: пять семей забирают близких из Украины, другие пять отправляются на Украину. Всего 10 человек с очень разными судьбами, но с одной бедой», — написала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что лично сопроводит семьи на белорусско-украинскую границу, где 4 сентября в 14:00 в Гомельской области состоится воссоединение родственников. В мероприятии примут участие представители Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны. Операция проводится в рамках гуманитарной инициативы по восстановлению семейных связей, нарушенных в результате конфликта.