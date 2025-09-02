Мессенджер MAX
2 сентября, 13:25

Москалькова анонсировала воссоединение пяти россиян с семьями

Москалькова: Пять россиян и пять украинцев воссоединятся со своими семьями

Татьяна Москалькова. Обложка © Kremlin.ru

Москва и Киев проведут обмен, в рамках которого пять россиян и пять украинцев воссоединятся со своими семьями. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«3 сентября в 12:00 в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: пять семей забирают близких из Украины, другие пять отправляются на Украину. Всего 10 человек с очень разными судьбами, но с одной бедой», — написала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что лично сопроводит семьи на белорусско-украинскую границу, где 4 сентября в 14:00 в Гомельской области состоится воссоединение родственников. В мероприятии примут участие представители Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны. Операция проводится в рамках гуманитарной инициативы по восстановлению семейных связей, нарушенных в результате конфликта.

Ранее Life.ru писал, что в сентябре Россия и Украина планируют воссоединить около восьми семей. Процесс осложняет истечение сроков действия паспортов, требующее оформления новых документов. Для пожилых людей необходимы организация проезда, медицинская помощь и координация с Красным Крестом.

Анастасия Никонорова
