Киты-убийцы чуть не потопили две яхты у берегов Испании
The Independent: Косатки намеренно атаковали две яхты в Гибралтарском проливе
Две яхты были атакованы косатками в Гибралтарском проливе недалеко от побережья Испании, о чём сообщает The Independent. Инциденты произошли вечером 31 августа в районе О-Грове с интервалом всего в несколько минут.
«Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль», — рассказал изданию капитан одного из атакованных судов.
Член команды второго пострадавшего судна признался, что они испытали ужас, осознав что косатки атакуют корпус целенаправленно. В результате столкновений на яхте образовалась пробоина, потребовавшая срочной буксировки в порт для ремонта.
Морской биолог Алекс Зербини назвал такое поведение косаток новой культурной традицией. С мая 2020 года у Иберийского полуострова зарегистрировано уже свыше 500 подобных случаев. Испанские власти усилили наблюдение за акваторией и советуют капитанам при встрече с косатками останавливать двигатель и воздерживаться от любых резких манёвров.
Напомним, в июле сообщалось, что косатки потопили частное судно у берегов Испании. По мнению биологов, так животные мстят за травму, которую люди нанесли одной из самок. Такие случаи начались в 2020 году, а за пять лет косатки потопили шесть судов.