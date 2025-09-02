Киты-убийцы чуть не потопили две яхты у берегов Испании

Две яхты были атакованы косатками в Гибралтарском проливе недалеко от побережья Испании, о чём сообщает The Independent. Инциденты произошли вечером 31 августа в районе О-Грове с интервалом всего в несколько минут.

«Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль», — рассказал изданию капитан одного из атакованных судов.

Член команды второго пострадавшего судна признался, что они испытали ужас, осознав что косатки атакуют корпус целенаправленно. В результате столкновений на яхте образовалась пробоина, потребовавшая срочной буксировки в порт для ремонта.

Морской биолог Алекс Зербини назвал такое поведение косаток новой культурной традицией. С мая 2020 года у Иберийского полуострова зарегистрировано уже свыше 500 подобных случаев. Испанские власти усилили наблюдение за акваторией и советуют капитанам при встрече с косатками останавливать двигатель и воздерживаться от любых резких манёвров.