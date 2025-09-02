В Подмосковье обнаружили подпольный питомник с 60 мейн-кунами для донорства

В подмосковных Люберцах обнаружен незаконный питомник, где содержались 60 кошек породы мейн-кун в антисанитарных условиях для возможного донорства крови. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Подмосковье обнаружили подпольный питомник с 60 котами для донорства. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

«Вокруг была грязь, остатки их жизнедеятельности, стоял ужасный запах. Сами коты истощены — некоторые просто скелеты, у многих из них блохи, лишай, у одной даже опухоль. Несмотря на это, их продолжали использовать для донорства», — заявили активисты.







Волонтёрам удалось забрать 20 кошек на экстренное лечение, однако с хозяйкой питомника связаться не представилось возможным. По предварительной информации, животные содержались в крайне тяжёлых условиях и могли использоваться для регулярной сдачи крови. Активисты отмечают, что многие кошки нуждаются в срочной ветеринарной помощи и реабилитации.