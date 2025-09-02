Мессенджер MAX
2 сентября, 13:46

В Челябинске в День города временно ограничат движение для проведения фестиваля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ayrat A

В Челябинске в честь Дня города будет ограничено движение на улице Карла Маркса для проведения фестиваля «ЧелТранспортФест». Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Движение по Карла Маркса перекроют на участке от Цвиллинга до Свободы. В День города там пройдёт фестиваль «ЧелТранспортФест», — указано в сообщении.

Запрет на парковку начнёт действовать с 12 сентября на участке улицы Карла Маркса от Цвиллинга до Свободы. Движение будет закрыто 13 сентября с 7:00 до 18:00. В этом году Челябинск отмечает своё 289-летие. Празднования состоятся в официальный день рождения города — 13 сентября. Праздничные мероприятия стартовали 30 августа и продлятся до 20 сентября.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица будет праздновать День города. По словам градоначальника, мегаполис отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. Празднование будет спокойным, но масштабным.

Дарья Нарыкова
