«Доктор, меня все игнорируют»: Украине поставили диагноз по итогам саммита ШОС
Колумнист Гришин: На саммите ШОС вопрос о судьбе Украины отдали на откуп России
Саммит ШОС в Китае. Обложка © Life.ru
По итогам саммита ШОС вопрос о судьбе Украины решено отдать на откуп России, заявил колумнист kp.ru Александр Гришин, комментируя итоговое коммюнике организации. По его словам, дальнейшие попытки Киева привлечь к себе внимание напоминают анекдот:
— Доктор, меня все игнорируют.
— Следующий.
По мнению эксперта, Украина «полностью провалила внешнеполитический трек». Теперь о ней не вспоминают даже на крупнейшем и важнейшем международном саммите. Незалежная перестала интересовать большую часть мирового сообщества.
Напомним, в МИД Украины были ошарашены, увидев итоговое коммюнике стран ШОС после саммита в Китае, ведь там нет упоминаний конфликта, сообщает американская газета The New York Times. По мнению украинских дипломатов, отсутствие упоминания о «крупнейшей агрессивной войне в Европе со времён Второй мировой» в официальном заявлении вызывает вопросы и недоумение.