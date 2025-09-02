Мессенджер MAX
2 сентября, 14:07

«Доктор, меня все игнорируют»: Украине поставили диагноз по итогам саммита ШОС

Колумнист Гришин: На саммите ШОС вопрос о судьбе Украины отдали на откуп России

Саммит ШОС в Китае. Обложка © Life.ru

По итогам саммита ШОС вопрос о судьбе Украины решено отдать на откуп России, заявил колумнист kp.ru Александр Гришин, комментируя итоговое коммюнике организации. По его словам, дальнейшие попытки Киева привлечь к себе внимание напоминают анекдот:

— Доктор, меня все игнорируют.

— Следующий.

По мнению эксперта, Украина «полностью провалила внешнеполитический трек». Теперь о ней не вспоминают даже на крупнейшем и важнейшем международном саммите. Незалежная перестала интересовать большую часть мирового сообщества.

Ушаков назвал одну из главным тем кулуарных переговоров Путина в Китае
Напомним, в МИД Украины были ошарашены, увидев итоговое коммюнике стран ШОС после саммита в Китае, ведь там нет упоминаний конфликта, сообщает американская газета The New York Times. По мнению украинских дипломатов, отсутствие упоминания о «крупнейшей агрессивной войне в Европе со времён Второй мировой» в официальном заявлении вызывает вопросы и недоумение.

