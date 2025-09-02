«Доктор, меня все игнорируют»: Украине поставили диагноз по итогам саммита ШОС

По итогам саммита ШОС вопрос о судьбе Украины решено отдать на откуп России, заявил колумнист kp.ru Александр Гришин, комментируя итоговое коммюнике организации. По его словам, дальнейшие попытки Киева привлечь к себе внимание напоминают анекдот:

— Доктор, меня все игнорируют. — Следующий.

По мнению эксперта, Украина «полностью провалила внешнеполитический трек». Теперь о ней не вспоминают даже на крупнейшем и важнейшем международном саммите. Незалежная перестала интересовать большую часть мирового сообщества.