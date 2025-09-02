Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за нищеты

Брат главкома украинской армии Александра Сырского, который живёт в России, изменил своим принципам и пообщался с журналистами. Об этом сообщает «Регнум».

Сырский не сможет посетить больного отца в России из-за объявления в розыск

Ранее брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их 86-летний отец находится в критическом состоянии во Владимирской области. Он призвал не беспокоить семью в связи с сложившейся ситуацией.