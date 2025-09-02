Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 14:01

Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за нищеты

Регнум: Живущий в России брат Сырского начал давать платные интервью

Олег Сырский. Обложка © VK / Олег Сырский

Олег Сырский. Обложка © VK / Олег Сырский

Брат главкома украинской армии Александра Сырского, который живёт в России, изменил своим принципам и пообщался с журналистами. Об этом сообщает «Регнум».

Летом Олег Сырский сообщил о потере работы, объяснив это увольнением с завода и тем, что его семью объявили врагами России. ТОгда же он подчеркнул, что категорически отказывается общаться с российскими СМИ. Теперь же брат главкома ВСУ, оставшись без средств к существованию, вынужден давать интервью на платной основе.

«Всю информацию теперь выдаю платно», — сообщил недавно журналистам Олег Сырский.

Сырский не сможет посетить больного отца в России из-за объявления в розыск
Сырский не сможет посетить больного отца в России из-за объявления в розыск

Ранее брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их 86-летний отец находится в критическом состоянии во Владимирской области. Он призвал не беспокоить семью в связи с сложившейся ситуацией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Сырский
  • ВСУ
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar