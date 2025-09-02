Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за нищеты
Регнум: Живущий в России брат Сырского начал давать платные интервью
Олег Сырский. Обложка © VK / Олег Сырский
Брат главкома украинской армии Александра Сырского, который живёт в России, изменил своим принципам и пообщался с журналистами. Об этом сообщает «Регнум».
Летом Олег Сырский сообщил о потере работы, объяснив это увольнением с завода и тем, что его семью объявили врагами России. ТОгда же он подчеркнул, что категорически отказывается общаться с российскими СМИ. Теперь же брат главкома ВСУ, оставшись без средств к существованию, вынужден давать интервью на платной основе.
«Всю информацию теперь выдаю платно», — сообщил недавно журналистам Олег Сырский.
Ранее брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их 86-летний отец находится в критическом состоянии во Владимирской области. Он призвал не беспокоить семью в связи с сложившейся ситуацией.