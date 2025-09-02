Мессенджер MAX
2 сентября, 14:29

Три человека получили травмы после взрыва машины в центре Еревана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

В самом центре Еревана, на улице Амиряна, взорвалась машина, из-за чего три человека получили травмы. Всех их забрали на скорой в больницу, сообщает армянский Минздрав.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое — он находится в реанимационном отделении под постоянным наблюдением врачей.

Другой пострадавший пережил среднетяжёлую травму, а третий чувствует себя относительно неплохо и проходит комплексное обследование, чтобы исключить возможные осложнения.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Дагестане на заправке раздался мощный взрыв. По данным регионального МЧС, это случилось из-за разгерметизации газовоза. Несколько потерпевших были доставлены в больницу с различными травмами.

