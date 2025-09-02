Ким Чен Ын взял с собой в Китай 12-летнюю дочь
Дочь Ким Чен Ына впервые сопроводила отца в официальную зарубежную поездку
Обложка © ЦТАК
Дочь лидера КНДР Ким Чжу Э впервые приняла участие в официальной зарубежной поездке своего отца, что может указывать на её растущую роль. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Фото © ЦТАК
«Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай», — передаёт ЦТАК. 12-летняя дочь северокорейского лидера находится в составе его делегации. По мнению наблюдателей, её присутствие является крайне знаковым событием, которое выходит далеко за рамки простого частного семейного визита.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын примут вместе участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Китае. Лидеры намерены посетить парад и праздничный приём завтра. В Кремле рассчитывают, что контакты между Путиным и северокорейским лидером в рамках данных мероприятий перерастут в полноформатные двусторонние переговоры.