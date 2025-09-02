Ким Чен Ын взял с собой в Китай 12-летнюю дочь

Дочь лидера КНДР Ким Чжу Э впервые приняла участие в официальной зарубежной поездке своего отца, что может указывать на её растущую роль. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото © ЦТАК

«Ким Чжу Э сопровождает отца в его поездке в Китай», — передаёт ЦТАК. 12-летняя дочь северокорейского лидера находится в составе его делегации. По мнению наблюдателей, её присутствие является крайне знаковым событием, которое выходит далеко за рамки простого частного семейного визита.