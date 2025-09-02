Кремль ожидает встречу Путина и Ким Чен Ына на полях мероприятий в Пекине
Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и продолжат общение
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын примут совместное участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он подтвердил, что северокорейский лидер уже прибыл на территорию Китая, а завтра оба руководителя будут присутствовать на параде и последующем приёме. Ушаков добавил, что в Кремле исходят из того, что общение Путина и Ким Чен Ына на этих мероприятиях будет продолжено в формате двусторонней встречи.
«Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане», — заявил помощник главы государства.
Напомним, сегодня рано утром Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде. В это время Путин с Си Цзиньпином вели переговоры в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай». Сейчас российский лидер встречается с премьером Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.