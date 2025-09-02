Кремль ожидает встречу Путина и Ким Чен Ына на полях мероприятий в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын примут совместное участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что северокорейский лидер уже прибыл на территорию Китая, а завтра оба руководителя будут присутствовать на параде и последующем приёме. Ушаков добавил, что в Кремле исходят из того, что общение Путина и Ким Чен Ына на этих мероприятиях будет продолжено в формате двусторонней встречи.