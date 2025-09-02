Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:47

Кремль ожидает встречу Путина и Ким Чен Ына на полях мероприятий в Пекине

Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и продолжат общение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын примут совместное участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Китае. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что северокорейский лидер уже прибыл на территорию Китая, а завтра оба руководителя будут присутствовать на параде и последующем приёме. Ушаков добавил, что в Кремле исходят из того, что общение Путина и Ким Чен Ына на этих мероприятиях будет продолжено в формате двусторонней встречи.

«Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане», — заявил помощник главы государства.

В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон
В КНДР создали новый двигатель для межконтинентальных ракет Хвасон

Напомним, сегодня рано утром Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде. В это время Путин с Си Цзиньпином вели переговоры в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай». Сейчас российский лидер встречается с премьером Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar