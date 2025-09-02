Мессенджер MAX
1 сентября, 23:03

Ким Чен Ын прибыл в КНР для участия в мероприятиях к 80-летию победы над Японией

Ким Чен Ын в поезде отправился в Китай. Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде рано утром 2 сентября для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В поездке лидера КНДР сопровождают высокопоставленные члены правительства и Трудовой партии Кореи.

3 сентября в Пекине пройдёт масштабный военный парад с демонстрацией новейшей китайской военной техники. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы нескольких государств, включая президента России Владимира Путина, который ранее прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

