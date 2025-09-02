Ким Чен Ын прибыл в КНР для участия в мероприятиях к 80-летию победы над Японией

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде рано утром 2 сентября для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».