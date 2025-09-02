Власти Украины через суд потребовали ликвидировать деятельность УПЦ

Украинская государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести официально обратилась в суд с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую возглавляет митрополит Онуфрий (Березовский). Об этом сообщил глава ведомства Виктор Еленский.

«По закону, госслужба по этнополитике обязана объявить аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии. Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии», — сказал Еленский на брифинге.

По его словам, иск уже был направлен в высший административный суд.