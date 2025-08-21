УПЦ требует объяснений из-за сваленных под лестницу мощей святых в Киево-Печерской лавре
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви, направил официальный запрос в Министерство культуры Украины с требованием разъяснить ситуацию вокруг недостойного обращения с мощами святых в Киево-Печерской лавре.
«Поданы адвокатские запросы в министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» с целью получения информации о правовых основаниях осуществления таких действий с мощами святых угодников Божиих», — сказано в публикации в соцсетях Чекмана.
Кроме того, адвокат планирует выяснить, кто именно распорядился открыть, переместить и даже переодеть святые реликвии. Подобное вмешательство без церковного благословения нарушает каноны и является надругательством над святынями, подчеркнул юрист.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники музея-заповедника Киево-Печерская лавра вынесли на улицу раки с останками святых. Позже они были обнаружены сваленными в кучу под лестницей. Верующие были крайне возмущены и назвали это попранием святыни, потребовав разбирательств.