УПЦ требует объяснений из-за сваленных под лестницу мощей святых в Киево-Печерской лавре

Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви, направил официальный запрос в Министерство культуры Украины с требованием разъяснить ситуацию вокруг недостойного обращения с мощами святых в Киево-Печерской лавре.

Обложка © Telegram-канал «Одигітрия»

«Поданы адвокатские запросы в министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» с целью получения информации о правовых основаниях осуществления таких действий с мощами святых угодников Божиих», — сказано в публикации в соцсетях Чекмана.

Кроме того, адвокат планирует выяснить, кто именно распорядился открыть, переместить и даже переодеть святые реликвии. Подобное вмешательство без церковного благословения нарушает каноны и является надругательством над святынями, подчеркнул юрист.