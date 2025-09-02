Мессенджер MAX
2 сентября, 14:57

Макс Фадеев закрыл убыточный лейбл Red Sun

Mash: Продюсер Максим Фадеев закрыл лейбл Red Sun из-за убыточности

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев. Фото © Telegram / Макс Фадеев

Известный российский продюсер Максим Фадеев принял решение о закрытии своего музыкального лейбла Red Sun по причине финансовой несостоятельности проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фадеев запустил лейбл в 2017 году с амбициозными планами составить конкуренцию ведущим рэп-объединениям страны Black Star и Gazgolder. В основной состав вошли андеграунд-артисты Kayser, Uknow, Расколъ (он же Раскольников) и Мирный, однако проекту так и не удалось достичь самоокупаемости, несмотря на записанные альбомы и снятые клипы.

Продюсер подал заявление в налоговую службу о прекращении деятельности Red Sun, после чего ФНС также ликвидировала другой его проект — продюсерский центр Malfa, о роспуске которого Фадеев объявил ещё в прошлом году. Оба музыкальных проекта столкнулись с финансовыми трудностями и не смогли обеспечить устойчивую коммерческую деятельность.

Московский лейбл хочет взыскать с рэпера Pharaoh 20 млн
Ранее ФНС арестовала счета лейбла певца Элджея (Алексея Узенюка) из-за миллионных убытков. Проблемы начались в июне 2023 года, а к концу 2024-го доходы лейбла упали в восемь раз, уйдя в минус на миллион рублей. Компания не оплатила налоги, включая пени в 30 тысяч рублей, что привело к блокировке счетов.

Анастасия Никонорова
