Макс Фадеев закрыл убыточный лейбл Red Sun

Известный российский продюсер Максим Фадеев принял решение о закрытии своего музыкального лейбла Red Sun по причине финансовой несостоятельности проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фадеев запустил лейбл в 2017 году с амбициозными планами составить конкуренцию ведущим рэп-объединениям страны Black Star и Gazgolder. В основной состав вошли андеграунд-артисты Kayser, Uknow, Расколъ (он же Раскольников) и Мирный, однако проекту так и не удалось достичь самоокупаемости, несмотря на записанные альбомы и снятые клипы.

Продюсер подал заявление в налоговую службу о прекращении деятельности Red Sun, после чего ФНС также ликвидировала другой его проект — продюсерский центр Malfa, о роспуске которого Фадеев объявил ещё в прошлом году. Оба музыкальных проекта столкнулись с финансовыми трудностями и не смогли обеспечить устойчивую коммерческую деятельность.