Бдительность снижена: Эксперт раскрыл, где чаще всего угоняют автомобили

Наиболее уязвимыми для автомобильных воров являются частные домовладения, где злоумышленники проникают на территорию, взламывая автоматические ворота. Об этом предупредил эксперт Андрей Кондрашов.

«Как правило, в загородных домах люди возлагают защиту своего автомобиля на автоматические ворота, но все шлагбаумы и ворота, которые открываются с пульта, подвержены электронному взлому. Сигнал с пульта перехватывают и могут открыть общие ворота СНТ или ворота на участке», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Дворы многоквартирных домов в спальных районах также представляют собой распространённое место для угонов, особенно в ночное время, между тремя и пятью часами утра, когда бдительность снижена. Кондрашов также отметил, что на стоянках торговых центров преступники могут использовать устройства, блокирующие сигнал, чтобы предотвратить закрытие автомобиля владельцем. Воспользовавшись этим, водитель, не подозревая об уловке, оставляет машину без охраны на длительное время.