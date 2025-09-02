Московский театр сатиры открыл 102-й сезон тремя премьерами

Московский академический театр сатиры открыл 102 театральный сезон — в первую же неделю зрителей ждут сразу три премьерных показа. О творческих планах, гастролях и предстоящих сюрпризах рассказал художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Предыдущий театральный год был невероятно продуктивным для коллектива — было представлено 12 новых постановок. В рамках пресс-конференции, посвящённой новому сезону, худрук Герасимов подробно изложил стратегию развития театра. Он анонсировал, что помимо насыщенной репертуарной афиши, театр планирует расширить географию гастрольной деятельности и заключить договоры о сотрудничестве с ключевыми творческими партнерами.

Также в планах руководства проведение ряда внерепертуарных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам ведущих артистов труппы. В пресс-конференции приняли участие режиссёры Александр Марин и Игорь Миркурбанов, народные артисты России Юрий Васильев и Алёна Яковлева, заслуженная артистка России Наталия Фекленко и актриса Карина Муса.