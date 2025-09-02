Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 15:28

Московский театр сатиры открыл 102-й сезон тремя премьерами

Обложка © Wikipedia / Andrey Korzun

Обложка © Wikipedia / Andrey Korzun

Московский академический театр сатиры открыл 102 театральный сезон — в первую же неделю зрителей ждут сразу три премьерных показа. О творческих планах, гастролях и предстоящих сюрпризах рассказал художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Предыдущий театральный год был невероятно продуктивным для коллектива — было представлено 12 новых постановок. В рамках пресс-конференции, посвящённой новому сезону, худрук Герасимов подробно изложил стратегию развития театра. Он анонсировал, что помимо насыщенной репертуарной афиши, театр планирует расширить географию гастрольной деятельности и заключить договоры о сотрудничестве с ключевыми творческими партнерами.

Также в планах руководства проведение ряда внерепертуарных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам ведущих артистов труппы. В пресс-конференции приняли участие режиссёры Александр Марин и Игорь Миркурбанов, народные артисты России Юрий Васильев и Алёна Яковлева, заслуженная артистка России Наталия Фекленко и актриса Карина Муса.

Раскрыто место съёмок второго сезона сериала «Ландыши»
Раскрыто место съёмок второго сезона сериала «Ландыши»

Ранее Life.ru сообщал, что телеканал «78» в день рождения открыл новый сезон неделей премьер. К слову, 5 сентября ознаменуется выходом программы «Гид 78. Красота» с Татьяной Полой. Как отмечает канал, это первый на петербургском телевидении проект, который будет целенаправленно отстаивать права потребителей на качественные услуги в сфере эстетической медицины.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar