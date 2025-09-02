«Моральный долг»: Звезда боевиков Марк Дакаскос раскрыл причины возвращения в РФ спустя 30 лет

Спустя почти три десятилетия звезда экшн-фильмов Марк Дакаскос вновь посетил Россию. Причиной его визита стало участие в Московской неделе кино, состоявшейся в конце лета. Американский актёр, постановщик трюков, режиссёр и мастер боевых искусств поделился с «Вечерней Москвой» своими впечатлениями об изменениях, произошедших в его жизни за это время, и рассказал о своём возвращении в Россию.

«Во-первых, мне повезло, что у меня уже была виза в Россию, и во-вторых — благодаря Международной неделе кино в Москве и Бобу Ван Ронкелю [американский продюсер], которые каким-то образом меня смогли сюда привезти, смогли это организовать. И я благодарен, ведь отношения между нашими [США и Россией] странами действительно напряжённые», — пояснил актёр.

Дакаскос признался, что, получив приглашение в Россию, сразу почувствовал внутренний порыв согласиться на поездку. После обсуждения с супругой, учитывая непростые отношения между странами и предвзятость в их восприятии, он пришёл к выводу, что искусство и культура не должны быть заложниками политических разногласий и национальных границ.

Дакаскос подчеркнул, что каждый человек должен поступать в соответствии со своими убеждениями, и его приезд в Россию стал моральным долгом, способом противостоять враждебности. Кроме того, актёр отметил, что его решение было продиктовано личными мотивами: любовью к русской культуре, дружбой с россиянами и восхищением архитектурой страны. Он добавил, что испытывает подобные чувства ко многим странам мира.